La FFF s'engage pour l'accessibilité dans les stades

RSO

jeudi 25 février 2021 - 15:44 - RÉDACTION

La Fédération Française de Football a rejoint un projet européen portant sur l’accessibilité dans les stades pour les supporters en situation de handicap.

Lorsque les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 le permettront, les supporters pourront retourner au stade, avec joie. Parmi eux, les personnes en situation de handicap peuvent connaître des difficultés d’accessibilité lors de leur venue aux matches. Afin d'améliorer l’accès aux enceintes sportives, la FFF, en collaboration avec la LFP et la Fédération Française des Supporters de Football Handicapés (FFSFH), a rejoint le projet Erasmus+ « Good Governance Needs Access and Inclusion ».

Ce programme est mené par l’organisation CAFE (Centre for Access to Football in Europe) et regroupe plusieurs acteurs et institutions européennes : les Fédérations et ligues pro belges et allemandes, des associations de sport-handicap et l’Université portugaise ENSILIS.

Au menu : plusieurs ateliers de travail et séminaires planifiés de janvier 2021 à décembre 2023 qui vont permettre de réaliser un état des lieux de l’accessibilité des stades de football et des mesures mises en place. Les acteurs français (FFF, LFP et FFSFH), grâce à une collaboration fructueuse, établiront au cours de ce projet une stratégie nationale d’amélioration de l'accès aux stades en France. Cette stratégie viendra nourrir les travaux du CAFE et de l’UEFA pour établir un guide européen sur la thématique de l’accessibilité.

La question de l'accessibilité des stades et la promotion du sport handicap sont au coeur des engagements RSO de la FFF. La maison du football français a récemment renouvelé ses partenariats avec la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) et la Fédération Française Handisport (FFH) afin de soutenir toutes les pratiques du football. Ce projet européen conforte aussi l'implication de la FFF sur le plan international.